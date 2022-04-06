Оплатите путёвку ребёнка в детский лагерь картой СНГБ Мир с кэшбэком 50%!

Оплатить путёвку необходимо с 31 марта 2022 года по 31 августа 2022 года.

Ребёнок может отдохнуть не менее одной лагерной смены в период с 01 мая 2022 года и до 30 сентября.

Условия программы:

Зарегистрируйте карту СНГБ Мир в программе лояльности на сайте мирпутешествий.рф.

в программе лояльности на сайте мирпутешествий.рф. На этом же сайте выберите путёвку в детский лагерь.

в детский лагерь. Оплатите поездку онлайн на странице акции выбранного лагеря или зарегистрированного туроператора.

поездку онлайн на странице акции выбранного лагеря или зарегистрированного туроператора. Получите кэшбэк 50% от стоимости путёвки, но не более 20 000 рублей за одну покупку.

Подробные условия