В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» в несколько раз увеличили количество отходов, направляемых на вторичную переработку. Это дает значительную экономию ресурсов при изготовлении бумаги, стекла, пластика и других материалов, а также способствует улучшению экологической ситуации.

Раздельный сбор отходов, которые сдаются для дальнейшей переработки, на Сургутской ГРЭС-2 внедрили в 2018 году. Кроме того, с 2020 г. организован отдельный сбор теплоизоляционного материала. По результатам 2021г. на вторичное использование было передано 10,1 тонны.

За три года количество передаваемых на переработку отходов значительно увеличилось. В 2021 г. на вторичное использование было передано 59% (1184,7 тонн) отходов образовавшихся в результате производственной деятельности. Эта цифра оказалась на 180% выше показателя достигнутого в 2019г. (423,13 тонн) и на 115% выше 2020 г. (549,14 тонн).

По основным направлениям количество отходов на переработку ежегодно растет:

- передача оргтехники с 1,6 тонн в 2019г. до 5,9 тонн в 2021г.;

- бумаги и картона с 2019г. по 2021г. на уровне около 5 тонн в год;

- дерева стекла и резины с 9 тонн в 2019г. до 29,8 тонн в 2021г.

Увеличение отходов передаваемых на переработку – еще один шагк достижению одной из целей устойчивого развития ПАО «Юнипро»: снижению негативного воздействия на окружающую среду.