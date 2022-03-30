Елена Китайкина, клиентка Ханты-Мансийского НПФ, погасила своей пенсией ипотеку

Елена Китайкина стала клиентом фонда в апреле 2007 года. Она является участником сразу по двум программам – «Две пенсии для бюджетников» и «Обязательное пенсионное страхование».

«Две пенсии для бюджетников» – это уникальная пенсионная программа Правительства Югры. Поддержка из бюджета округа равна взносам участника программы. А Ханты-Мансийский НПФ начисляет на пенсионный счет гарантированный доход.

«Копить вторую пенсию для бюджетников несложно, нужно лишь написать заявление в бухгалтерию по месту работы на отчисления от заработной платы и все. Взносы на пенсионный счет будут поступать автоматически», – рассказывает Елена Вячеславовна.

По договору об обязательном пенсионном страховании Елене уже выплатили ее пенсию. Эта сумма пошла на погашение ипотеки. По программе «Две пенсии для бюджетников» Елена Вячеславовна продолжает делать взносы.

«Я являюсь клиентом фонда с 2007 года, никаких проблем никогда не возникало, а с онлайн-сервисами получать услуги Ханты-Мансийского НПФ стало еще удобнее и проще!», – отметила Елена Вячеславовна.

Узнать подробнее обо всех программах можно на сайте оформи.двепенсии.рф