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​Более 1000 кВт*ч электроэнергии сэкономили тюменские энергетики в рамках международной акции «Час Земли»

«Россети Тюмень» поддержали самую массовую экологическую акцию «Час Земли»

​Более 1000 кВт*ч электроэнергии сэкономили тюменские энергетики в рамках международной акции «Час Земли»
Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» поддержали самую массовую экологическую акцию «Час Земли», которая прошла 26 марта. Мероприятие призвано привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и энергетическим ресурсам планеты. Инициатива компании позволила сэкономить порядка 1 058 кВт*ч электроэнергии.

Ежегодно в рамках экопроекта свет на 60 минут выключают тысячи культурных объектов и памятников архитектуры по всему миру. Компания «Россети Тюмень» присоединилась к акции, снизив на 1 час энергопотребление архитектурно-художественной подсветки в 12 городах Тюменского макрорегиона: Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Когалыме, Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске, Ноябрьске, Новом Уренгое и Нягани. Отключение освещения на 309 объектах не повлияло на производственную деятельность и не противоречит правилам промышленной безопасности.

Отметим, что в прошлом году в рамках международной экологической акции «Час Земли» компания «Россети Тюмень» отключила лампочки архитектурно-художественного освещения на 20 объектах в Тюменском макрорегионе, что позволило сэкономить 362 кВт*ч электроэнергии.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

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28 марта в 18:49, просмотров: 349, комментариев: 0

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