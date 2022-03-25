Сургутнефтегазбанк представляет «Супертариф» - новый расчетный счет для юрлиц и ИП

Представляем вашему вниманию «Супертариф» - наш новый супервыгодный расчетный счет для юрлиц и ИП!

Наши суперпреимущества:

6 месяцев обслуживания – бесплатно!

Переводы ИП и юрлицам – бесплатно!

Переводы физлицам до 500 000 руб. – БЕСПЛАТНО!

Стоимость обслуживания с 7 месяца:

Для предпринимателей с долей сотрудников – зарплатных клиентов СНГБ более 90% ИЛИ при покупках бизнес-картой на сумму от 50 тыс. руб./мес. – 450 руб./мес.

при покупках бизнес-картой на сумму от 50 тыс. руб./мес. – 450 руб./мес. В иных случаях – 1450 руб./мес.

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