Сургутнефтегазбанк представляет «Супертариф» - новый расчетный счет для юрлиц и ИП

Представляем вашему вниманию «Супертариф» - наш новый супервыгодный расчетный счет для юрлиц и ИП!
Наши суперпреимущества:
- 6 месяцев обслуживания – бесплатно!
- Переводы ИП и юрлицам – бесплатно!
- Переводы физлицам до 500 000 руб. – БЕСПЛАТНО!
Стоимость обслуживания с 7 месяца:
- Для предпринимателей с долей сотрудников – зарплатных клиентов СНГБ более 90% ИЛИ при покупках бизнес-картой на сумму от 50 тыс. руб./мес. – 450 руб./мес.
- В иных случаях – 1450 руб./мес.
Развязка сияет, что дальше? // 29 марта в 11.30