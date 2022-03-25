До 31 мая 2022 года пенсионерам начисляется кэшбэк 15% за покупки по карте СНГБ МИР в сети магазинов «Магнит», «Дикси», «Мегамарт».



Для участия в акции покажите пенсионное удостоверение или другой документ, дающий право на получение скидки, на кассах магазинов.

«Магнит»:

С понедельника по пятницу в специальные часы: в магазине «Магнит» у дома — с открытия и до 11:00, в магазинах «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» — до 14:00. При этом время действия акции в Республике Башкортостан и Кемеровской области может отличаться.

«Дикси»:

С понедельника по пятницу в специальные часы: с открытия до 11:00 и в круглосуточных магазинах – с 5:00 до 11:00.

«Мегамарт»:

На территории Свердловской и Тюменской областях: с понедельника по пятницу в специальные часы: с открытия до 14:00 и в круглосуточных магазинах – с 5:00 до 14:00.



Скидкой также могут воспользоваться социальные работники, волонтёры или родственники, ухаживающие за пенсионером (для получения скидки на кассе необходимо предъявить свой паспорт, справку об уходе за пенсионером и копию или фотографию пенсионного удостоверения, а также бейдж волонтёра или служебное удостоверение соцработника).