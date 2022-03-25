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Жителям Югры предлагают выгодные условия по ипотеке на покупку готового жилья ГК «Сибпромстрой»

Квартиры ГК «Сибпромстрой» по выгодной ставке от 5,3%

Жителям Югры предлагают выгодные условия по ипотеке на покупку готового жилья ГК «Сибпромстрой»
Фото: Сибпромстрой

С 15 марта ГК «Сибпромстрой» совместно со Сбербанком предоставляют субсидии на покупку готовых квартир. Благодаря выгодной программе ставка по ипотеке на первый год составит всего 5,3%. Это позволит уменьшить ежемесячный платеж. Остаток суммы застройщик компенсирует за свой счет и оплачивает за клиента.

Но самое главное – покупатель приобретает квартиру в уже готовом доме и может получить ключи сразу после подписания основного договора купли-продажи. Таким образом, жилье покупается без риска недостроя.

Югорчане могут выбрать индивидуальную схему субсидирования. Основные условия программы:

  • Первый взнос от 20%;
  • Субсидированная ставка на первый год 5,3% (первый год + возможность рефинансирования);
  • Субсидированная ставка на два года 11,5% (на два года + возможность рефинансирования);
  • Субсидированная ставка на весь срок кредитования – 16,2% (возможность рефинансирования).

Оформить ипотеку можно всего за один визит.

Подробнее о предложении банка-партнера можно узнать по телефону отделов продаж ГК «Сибпромстрой»: +7-3462-600-190.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 113, комментариев: 0

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