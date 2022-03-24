Для обеспечения безопасных платежей в сети интернет по всем картам клиентов СНГБ подключена дополнительная защита от несанкционированного использования карт - 3D-Secure(подтверждение операций с использованием одноразового кода).

Воспользуйтесь нашей инструкцией для проверки типа защиты Вашей карты в приложении СНГБ Онлайн: Меню карты – Изменить лимиты и ограничения – Операции в интернете – Новый статус операций:

1.Разрешены только с 3DSecure – Ваша карта защищена, Вы сможете обслуживаться только на сайтах, которые используют 3Ds.

2.Разрешены без доп. кода –Вы сможете обслуживаться на любых сайтах без исключения.

3.Запрещены – Ваша карта защищена, Вы не сможете обслуживаться в сети интернет.

Выберите удобный для Вас статус, затем нажмите «Продолжить» и подтвердите операцию.