С картой СНГБ МИР оплачивайте покупки и снимайте наличные в других странах.

- Турция: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank;

- Вьетнам: в инфраструктуре платежной системы NAPAS (банки BIDV, VRB);

- Армения: в устройствах банков-участников платежной системы ArCa;

- Белоруссия: в устройствах банков-участников платежной системы БЕЛКАРТ, а также ВТБ Беларусь;

- Абхазия: в устройствах участников платежной системы АПРА;

- Казахстан: в устройствах банков ВТБ, Сбербанка, Народного Банка Республики Казахстан (Халык Банк), банка «Центр-Кредит»;

- Таджикистан: в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay (Душанбе Сити);

- Узбекистан: в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD;

- Киргизия: в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ;

- Южная Осетия: в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия.





В СНГБ Онлайн можно оформить цифровую карту МИР (раздел «Продукты» - «Заказать новую карту» - «Моментальная») и подключить ее к платежному приложению Mir Pay.