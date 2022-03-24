Оплачивайте своё путешествие картой СНГБ Мир и получайте 20% кэшбэка от стоимости поездки.

Отправиться в поездку можно с 15 марта по 30 июня, а вот оплатить свой отдых необходимо до 30 апреля.

Получить кэшбэк можно неограниченное число раз. Главное — выполнить условия Программы:



- Перед оплатой зарегистрируйте карту «Мир» в Программе лояльности для держателей карт «Мир» на сайте мирпутешествий.рф или на privetmir.ru.

- Выбирайте направления по всей России продолжительностью от 2 ночей от туроператоров, отелей и агрегаторов на сайте мирпутешествий.рф.

- Оплачивайте поездку зарегистрированной картой «Мир» в период с 15 марта (с 00:00:00 по московскому времени) по 30 апреля 2022 года (до 23:59: 59 по московскому времени) на странице акции на сайте выбранного партнера Программы.

- Получайте кешбэк 20% от стоимости путешествия, но не более 20 000 рублей за одну покупку.



Путешествие должно состояться в период с 15 марта по 30 июня 2022 при размещении в стационарных туристических объектах (отели, гостиницы, санатории) или в транспортных специализированных средствах размещения (круизные суда, железнодорожные поезда).

- Минимальная продолжительность поездки: 2 ночи (3 дня). Обращайте внимание на детали при оплате поездки.

- Ограничений по стоимости путешествия нет.

- Количество поездок в рамках программы не ограничено.