Доходность по вкладу «Удачный» от СНГБ сроком на 1 месяц теперь составляет 18%

Успевайте эффективно вложить свои средства. Доходность по вкладу «Удачный»* сроком на 1 месяц теперь составляет 18%.

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Условия для клиентов Премиального банкинга

Открыть вклад «Удачный» можно в мобильном приложении СНГБ Онлайн:

1. В разделе «Продукты» кликните кнопку «Открыть новый вклад».

2. Определите параметры вклада и выберите счет для начисления процентов.

3. Введите код подтверждения.

Предложение действительно по 31 марта 2022 года.

* Без возможности пополнения и расходования средств вклада. Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада. В случае досрочного расторжения проценты уплачиваются в размере ставки по вкладам «до востребования». Возможно открытие вклада в пользу третьего лица.