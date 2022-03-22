В 2021 году филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» перечислил финансовую помощь БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №2».

На средства переданные энергетиками были приобретены два печатных многофункциональных устройств (МФУ) и пять принтеров.

Это позволило организовать централизованную печать медицинских документов в педиатрическом отделении поликлиники, снизив расходы на обслуживание принтеров на рабочих местах. Исчерпавшие ресурс устройства печати установленные в отделе кадров и в приемной были заменены.

Кроме того благотворительную помощь в прошлом году получила и «Сургутская городская клиническая поликлиника №3». На эти деньги были приобретены планшетные компьютеры для врачей первичного звена.

В 2022 году филиал «Сургутская ГРЭС-2» также окажет поддержку медицинским учреждениям города Сургута.