Чем привлекательно коммерческое помещение в готовом доме?

Квартал «Булгаков» хорош как для жизни, так и для бизнеса.

Ведь он находится в той части города, куда стремительно переходит звание центра Сургута.

Помимо удачного расположения, квартал притягивает к себе горожан особенным внешним видом. Классическая архитектура и французские балкончики никого не могут оставить равнодушным.

Сейчас, в готовом доме квартала, успешно функционирует торговая галерея, где представлены студия цветов, строительный магазин, салон красоты, барбершоп и детские магазины.

В продаже осталось ещё одно помещение:

площадь: 76,5 м²

витражное остекление

отдельная входная группа

Покупая коммерческое помещение в готовом доме, вы получаете:

- Клиентов, которые живут в доме и готовы исследовать новые заведения своего района

- Не нужно ждать ввода дома в эксплуатацию, вы приступаете сразу к ремонту и реализации своих идей

- Вы можете оценить целевую аудиторию и конкурентов

Предлагаем открыть литературное кафе: место душевных вечеров, декламации стихотворений или тихое пространство для посещения музы.

Вы слышите, как шелест книжных листов переплетается с фоновой музыкой? Как жарко обсуждают новое произведение ваши посетители? Именно вы создали такую невероятную атмосферу, в которую хочется погружаться каждый день.

В этом литературном кафе с особым трепетом взыскательная публика будет ожидать презентацию книгу любимого автора. А критики в своих статьях назовут это место идеальным для начитанной аудитории.

Атмосфера квартала «Булгаков» задаст особое настроение вашим посетителям. В подборке мы предложили варианты оформления вашего будущего кафе — вдохновляйтесь идеями, воплощайте их в жизнь в квартале «Булгаков» .