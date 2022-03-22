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​Создайте особенный бизнес в квартале «Булгаков»

Чем привлекательно коммерческое помещение в готовом доме?

​Создайте особенный бизнес в квартале «Булгаков»
Фото: СТХ

Квартал «Булгаков» хорош как для жизни, так и для бизнеса.

Ведь он находится в той части города, куда стремительно переходит звание центра Сургута.

Помимо удачного расположения, квартал притягивает к себе горожан особенным внешним видом. Классическая архитектура и французские балкончики никого не могут оставить равнодушным.

Сейчас, в готовом доме квартала, успешно функционирует торговая галерея, где представлены студия цветов, строительный магазин, салон красоты, барбершоп и детские магазины.

В продаже осталось ещё одно помещение:

  • площадь: 76,5 м²
  • витражное остекление
  • отдельная входная группа

Покупая коммерческое помещение в готовом доме, вы получаете:

- Клиентов, которые живут в доме и готовы исследовать новые заведения своего района

- Не нужно ждать ввода дома в эксплуатацию, вы приступаете сразу к ремонту и реализации своих идей

- Вы можете оценить целевую аудиторию и конкурентов

Предлагаем открыть литературное кафе: место душевных вечеров, декламации стихотворений или тихое пространство для посещения музы.

Вы слышите, как шелест книжных листов переплетается с фоновой музыкой? Как жарко обсуждают новое произведение ваши посетители? Именно вы создали такую невероятную атмосферу, в которую хочется погружаться каждый день.

В этом литературном кафе с особым трепетом взыскательная публика будет ожидать презентацию книгу любимого автора. А критики в своих статьях назовут это место идеальным для начитанной аудитории.

Атмосфера квартала «Булгаков» задаст особое настроение вашим посетителям. В подборке мы предложили варианты оформления вашего будущего кафе — вдохновляйтесь идеями, воплощайте их в жизнь в квартале «Булгаков».

Узнайте больше о коммерческих помещениях финального дома квартала «Булгаков» по телефону: 8 (3462) 77-95-89 или оставив заявку на сайте ssthm.ru


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Сегодня в 13:00, просмотров: 222, комментариев: 0

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