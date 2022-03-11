«Россети»: Отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников начнется 19 марта

Отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников начнется 19 марта. Организатор ежегодного состязания учащихся – Группа компаний «Россети» – продлила прием заявок до 18 марта включительно. Участие в мероприятиях Олимпиады даст уникальную возможность ученикам старших классов и студентам колледжей испытать себя и получить преференции при поступлении в высшие учебные заведения.

Олимпиада пройдет в дистанционном формате. На территории Тюменского макрорегиона оператором мероприятия выступает системообразующее энергопредприятие «Россети Тюмень». В рамках отборочного этапа школьники решат тестовые задачи по физике, математике и информатике. Набравшие наибольшее количество баллов по трем предметам перейдут в заключительный этап, который состоится 16-17 апреля. На втором этапе участники выполнят комплексные задания, направленные на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания на практике. Авторы лучших решений будут приглашены на очные региональные конференции, по итогам которых определятся победители и призеры Олимпиады.

Победители получат дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры компании, приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки, а также приглашение на Энергетическую проектную смену Группы компаний «Россети», которая пройдет летом на базе одного из детских оздоровительных центров. Там старшеклассники смогут разработать собственные проекты по перспективным направлениям энергетики. Сопровождать их работу будут ведущие эксперты - практики и педагоги российских вузов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится с 2018 года. В прошлом году в первом этапе состязаний приняли участие более 200 ребят на территории присутствия «Россети Тюмень» – Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Тюменские старшеклассники ежегодно становятся призерами и победителями Олимпиады. Подробнее о проекте: https://olimpiadarosseti.ru/.

Компания «Россети» – оператор электрических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. В 2020 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 734,1 млрд кВт∙ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 216,5 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,8 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.