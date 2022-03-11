Банк Уралсиб предлагает накопительные счета в долларах США.

Ставки по Накопительному счету, Накопительному счету «Зарплатный», Накопительному счету «Premium Light»*, Накопительному счету «Premium»/«PremiumSport»**, Накопительному счету «Прайвет» в долларах составляют:

до 5000 долларов – 0,01% годовых;

от 5000 долларов включительно – от 4,8 до 5,2% годовых в зависимости от вида счета.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*«Премиум Лайт»

**«Премиум» / «Премиум Спорт»