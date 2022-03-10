Эксперты ВТБ рассказали, как быстро оплачивать покупки без использования банковской карты. Альтернативой привычному способу транзакций является Система быстрых платежей, с помощью которой можно совершать платежи напрямую со счета клиента без участия платежных систем.

Оплатить покупку с помощью СПБ можно двумя способами – через сканирование QR-кода и через переход по платежной ссылке в приложении, интернет-банке или на сайте продавца. В обоих случаях в приложении банка открывается операция оплаты со всеми заполненными реквизитами (получатель платежа, сумма и назначение платежа) и клиенту остается только подтвердить покупку.

Для проведения транзакции клиенту не нужно иметь с собой банковскую карту или помнить ее реквизиты. Для быстрой оплаты достаточно иметь при себе смартфон и доступ в приложение или интернет-банк своего банка. Через СПБ покупка осуществляется напрямую со счета клиента и без участия платежных систем, как иностранных, так и НСПК.

Оплата с помощью Системы быстрых платежей становится популярнее с каждым днем. В феврале более 175 тысяч клиентов банка оплатили покупки через СБП, за последние две недели такие операции выросли на 40%. В настоящее время к ней уже подключились 150 тыс. торговых точек разных сфер деятельности. ВТБ полностью поддерживает все сценарии оплаты через СБП и предоставляет для этого наиболее простой и удобный интерфейс.

Ранее ВТБ установил бессрочный срок действия всех своих банковских карт. Клиентам не нужно будет продлевать и перевыпускать их. В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. При этом в банке рекомендуют воспользоваться цифровыми картами «Мир», которые позволяют совершать покупки не только в России, но и ряде зарубежных стран.