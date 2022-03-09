Солнечные квартиры в жилом доме «Клюква»

В 30 микрорайоне Сургута идет активное строительство жилого дома «Клюква» . Это шестнадцатиэтажный кирпично-монолитный дом, где предусмотрены квартиры студийного формата, в которых будет комфортно семьям разных типов и с разными потребностями.

Любителям мягких рассветов и красивых закатов понравятся квартиры на высоких этажах.

К примеру, просторная солнечная квартира, где можно максимально полезно использовать каждый квадратный метр – студия с двумя комнатами 65,6 м².

Давайте рассмотрим преимущества этой квартиры:

Окна в каждой комнате выходят на юго-запад, обеденное солнце будет радовать вас своим теплом. Удобный коридор со вместительной прихожей, где можно поставить шкаф и убрать всю теплую верхнюю одежду. Просторная кухня-гостиная и две спальни правильной формы позволят обустроить свою квартиру, так как хотите этого вы. В этой планировке останется места для фантазии при разработке дизайн-проекта. Большая ванная комната для тех, кто хочет расслабиться в конце рабочего дня и гостевой санузел, чтобы было удобно каждому, если к вам пришли в гости.

Также проектом благоустройства этого объекта предусмотрена концепция «двор без машин». Парковочные места вынесены за пределы придомовой территории. Это удобно и безопасно как для пешеходов, так и для водителей. Территория двора разбита на функциональные зоны для детей и взрослых: различные игровые и спортивные площадки, комфортные беседки для отдыха и приятного общения соседей.

Жилой дом «Клюква» будет введен в эксплуатацию во II квартале 2023 года.

Получить более подробную информацию, а также задать интересующие вас вопросы о новом проекте вы можете в инстаграме: @azbuka_severin, или по номеру телефона: +7 (3462) 77-96-13.