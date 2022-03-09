Приобретите квартиру в Тюмени со скидкой 100 000 руб.

Специализированный застройщик «Восток Девелопмент» и Сургутнефтегазбанк предлагают выгодные условия для работников ПАО «Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ – квартиры в уникальном АА «Вознесенский» со скидкой 100 000 рублей в ипотеку от СНГБ!
Как воспользоваться предложением?
- 1.Выберите квартиру в АА «Вознесенский» в офисе застройщика или по телефонам:
- +7 (3452) 68-10-10, +7-996-640-38-08.
- 2.Подтвердите статус работника ПАО «Сургутнефтегаз» или его дочернего общества, предоставив справку по форме 2-НДФЛ / служебный пропуск / удостоверение.
- 3.Подайте ипотечную заявку в СНГБ и получите скидку.
АА «Вознесенский» - это элитный жилой комплекс закрытого типа в историческом центре города Тюмени. Проект от легендарной мастерской Михаила Филиппова объединил неоклассику и самобытные архитектурные решения, характерные для градостроительной традиции старой Тюмени. Ансамбль из 15 эксклюзивных резиденций переменной этажности концептуально выстроен вокруг Вознесенско-Георгиевского храма и дарит потрясающий панорамный вид на исторический центр, безмятежно несущую свои воды Туру и то самое место, где в основание города был заложен первый камень.
Преимущества жилого комплекса:
- 72 уникальных квартиры со свободной планировкой
- двухуровневые квартиры, резиденции с каминами, пентхаусы и урбан-виллы
- безопасность: закрытая территория, видеонаблюдение
- собственный парк и яблоневый сад
- живописные виды на Туру и исторический центр
- удобная транспортная развязка и развитая инфраструктура
- закрытый и охраняемый паркинг
- детские игровые площадки и спортивные зоны
Вы можете приобрести квартиру в ипотеку от Сургутнефтегазбанка по ставке от 16,95% годовых при наличии первого взноса, без первоначального взноса – по ставке от 20,25% годовых.
Подробнее об условиях кредитных программ по телефону АО БАНК «СНГБ» 8 (800) 200-88-04, подробности о застройщике на сайте aa-v.ru.