Приобретите квартиру в Тюмени со скидкой 100 000 руб.

Специализированный застройщик «Восток Девелопмент» и Сургутнефтегазбанк предлагают выгодные условия для работников ПАО «Сургутнефтегаз» и его дочерних обществ – квартиры в уникальном АА «Вознесенский» со скидкой 100 000 рублей в ипотеку от СНГБ!

Как воспользоваться предложением?

1.Выберите квартиру в АА «Вознесенский» в офисе застройщика или по телефонам:

+7 (3452) 68-10-10, +7-996-640-38-08.

2.Подтвердите статус работника ПАО «Сургутнефтегаз» или его дочернего общества, предоставив справку по форме 2-НДФЛ / служебный пропуск / удостоверение.

3.Подайте ипотечную заявку в СНГБ и получите скидку.

АА «Вознесенский» - это элитный жилой комплекс закрытого типа в историческом центре города Тюмени. Проект от легендарной мастерской Михаила Филиппова объединил неоклассику и самобытные архитектурные решения, характерные для градостроительной традиции старой Тюмени. Ансамбль из 15 эксклюзивных резиденций переменной этажности концептуально выстроен вокруг Вознесенско-Георгиевского храма и дарит потрясающий панорамный вид на исторический центр, безмятежно несущую свои воды Туру и то самое место, где в основание города был заложен первый камень.

Преимущества жилого комплекса:

72 уникальных квартиры со свободной планировкой

двухуровневые квартиры, резиденции с каминами, пентхаусы и урбан-виллы

безопасность: закрытая территория, видеонаблюдение

собственный парк и яблоневый сад

живописные виды на Туру и исторический центр

удобная транспортная развязка и развитая инфраструктура

закрытый и охраняемый паркинг

детские игровые площадки и спортивные зоны

Вы можете приобрести квартиру в ипотеку от Сургутнефтегазбанка по ставке от 16,95% годовых при наличии первого взноса, без первоначального взноса – по ставке от 20,25% годовых.