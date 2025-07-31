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​Редкая патология у младенца: хирурги из Нижневартовска не дали болезни разрушить почку

В Нижневартовске полугодовалому ребенку удалили врожденную аномалию мочевыводящих путей

​Редкая патология у младенца: хирурги из Нижневартовска не дали болезни разрушить почку
Фото: Роман Паськов / t.me

В Нижневартовской окружной детской больнице успешно выполнили сложную реконструктивную операцию по коррекции врожденной аномалии мочевыводящих путей у малыша по имени Лёня. Диагноз ‒ обструктивный мегауретер высокой степени ‒ выявили еще в шесть месяцев во время планового УЗИ. Без своевременного вмешательства ребенку могли грозить тяжелые осложнения, включая потерю функции почки, рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов.

«Операцию выполнили специалисты уроандрологического отделения ‒ детский уролог Данил Железнов и заведующий отделением Николай Обухов. Применена методика уретероцистоанастомоза по Барри с формированием антирефлюксной защиты. Именно такая операция считается «золотым стандартом» и проводится в Югре исключительно в этом профильном отделении. Ежегодно врачи спасают более 20 детей с аналогичным диагнозом», ‒ написал Паськов в своих соцсетях.

Контрольное обследование, проведенное в июле, подтвердило успех операции: структура почки восстановлена, мочеточник сократился, все функции сохранены.


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Сегодня в 11:32, просмотров: 232, комментариев: 0
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