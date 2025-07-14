Скорая помощь Нижневартовска вернула к жизни 36-летнего пациента

В Нижневартовске бригады скорой помощи спасли 36-летнего мужчину, у которого произошло внезапное и угрожающее жизни нарушение сердечного ритма. Об этом сообщили в пресс-службе кружного Депздрава.

Вызов поступил от сестры пациента. Она рассказала, что мужчине резко стало плохо. На адрес незамедлительно выехала ближайшая общепрофильная бригада. Фельдшер Евгений Кузнецов на месте выявил у больного жизнеугрожающее нарушение ритма, требующее неотложной специализированной помощи.

Для поддержки была дополнительно направлена врачебная бригада. В ее составе работали врач Руслан Камилов и фельдшер Станислав Косогор. С применением дефибриллятора специалисты провели экстренную электрическую кардиоверсию ‒ процедуру, с помощью которой удалось восстановить ритм и стабилизировать состояние пациента.

После противоаритмической терапии мужчина был госпитализирован в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, где ему предстоит дальнейшее лечение и обследование.