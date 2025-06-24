Врачи Нижневартовска удалили у пациентки миому матки гигантских размеров

Хирурги перинатального центра в Нижневартовске удалили у 52-летней пациентке гигантскую миому матки. Женщина поступила в гинекологическое отделение по направлению врачебной комиссии для плановой операции после жалоб на тянущие боли внизу живота и значительное его увеличение за последние пять месяцев, сообщает Депздрав ХМАО.

УЗИ показало, что матка увеличилась до размеров, соответствующих 30 неделям беременности. Было принято решение о проведении гистерэктомии лапаротомическим доступом ‒ через разрез брюшной стенки.

«В ходе операции была обнаружена матка огромных размеров ‒ 30х20х25 см, увеличенная за счет многоузловой миомы матки. Важно отметить, что гигантские размеры миомы матки создавали сложности в ходе операции, требуя от оперировавших пациентку хирургов высокой степени профессионализма и применения специальных хирургических техник», ‒ говорится в сообщении.

Операция прошла успешно, осложнений не возникло. После снятия швов пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии. Врачи отмечают, что качество жизни женщины восстановлено.