В дорогах Нижневартовска произошло ДТП – есть пострадавший

Накануне, 23 июня, в Нижневартовске 20-летний водитель «ВАЗ» проехал на красный свет светофора и столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«23 июня около 17:19 в городе Нижневартовск, 20-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с «Haval», под управлением 56-летней автоледи», – передают в источнике.

В результате аварии виновник и две несовершеннолетних пассажира «Haval» получили травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП – шесть человек пострадали.