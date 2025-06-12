Юбилейные «Самотлорские ночи» стартуют 13 июня в Нижневартовске

Завтра, 13 июня, в Нижневартовске начинается фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» – масштабное городское событие, которое проводится с 1975 года и давно стало визитной карточкой города. Администрация поделилась архивными фотографиями мероприятия.

В этом году фестиваль приурочен сразу к нескольким важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 50-летию самого фестиваля, 95-летию со дня образования Югры и 60-летию открытия Самотлорского месторождения.

Гостей ждет насыщенная культурная и спортивная программа, а все подробности можно найти на сайте samotlorfest.ru

Организатором одного из самых ожидаемых летних мероприятий традиционно выступает администрация города при поддержке правительства Югры, АО «Самотлорнефтегаз» (НК «Роснефть») и компании СИБУР.