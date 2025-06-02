В Нижневартовске произошло ДТП – есть пострадавшие

В субботу, 31 мая, в Нижневартовске не имеющий прав 25-летний водитель «ВАЗ» не уступил дорогу и влетел в иномарку. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«31 мая около 07:10 в городе Нижневартовск, 25-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, при повороте налево, на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с «Volkswagen», под управлением 46-летней женщины», – передают в источнике.

В результате аварии пострадали оба автомобилиста.

За выходные на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, десять человек получили травмы.