Огнеборцы ликвидировали ночной пожар на птицефабрике в Нижневартовске

Минувшей ночью в Нижневартовске произошел пожар на территории птицефабрики, расположенной на улице Лопарева. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 01:58, передает пресс-служба МЧС по ХМАО.

«На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений строение частично охвачено огнем, угроза распространения по кровле. Ликвидация открытого горения в 04:06», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, огонь повредил кровлю в одном из цехов для разведения птиц на площади 180 квадратных метров. Причиной пожара стала некачественно изготовленная конструкция здания и проводка электрооборудования.

В тушении возгорания участвовали шесть единиц техники и 21 сотрудник МЧС. Пострадавших нет.