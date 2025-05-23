16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  79,7108   EUR  90,5207  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нижневартовске потратят более 160 миллионов рублей на ремонт терминала аэропорта

Более 160 млн направят на обновление терминала внутренних рейсов в аэропорту Нижневартовска

В Нижневартовске потратят более 160 миллионов рублей на ремонт терминала аэропорта
Фото: vk.com/njc.aero

В аэропорту Нижневартовска продолжается масштабная реконструкция – на ремонт терминала вылета внутренних рейсов потратят свыше 160 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, передает NEFT.

«Ремонтом терминала в городе занимается ООО «АРКА». В марте 2025 года с компанией был заключен договор без проведения конкурса на работы стоимостью более 48 млн рублей. Она завершит их до конца 2025 года. Недавно заказчик «Нижневартовск Аэро» заключил еще один контракт с фирмой – уже на 112 млн рублей», – сообщает издание.

Обновление терминала – часть общей реконструкции аэропорта, которую планируют завершить к 2026 году. В рамках проекта также предусмотрен ремонт выходных терминалов, обновление фасада и установка телескопических трапов. Ранее был модернизирован топливозаправочный комплекс, разработан проект по перевооружению котельной и переходу на природный газ.


нравится (2) не нравится (0)
23 мая в 15:41, просмотров: 938, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Mazda снова официально в России – пока только две модели 722
  2. ​Трасса Сургут-Нижневартовск станет однополосной из-за ремонта 623
  3. ​Звезды оставили след в ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 537
  4. ​Более 7 500 выпускников в Сургуте сдают ЕГЭ и ГИА в 2025 году 230
  5. ​Прощание со школой: в Сургуте прозвенел последний звонок 225
  6. ​Врачи Сургута продолжают сложное лечение пациентки из ДНР – впереди пятая операция 215
  7. ​Проехал на красный: в Нижневартовске сбили молодого самокатчика 206
  8. ​Кролики без воды и корма: в Сургуте в бывшем магазине устроили живой уголок 182
  9. ​В Тобольске началось строительство нового концертного зала 166
  10. ​Межуниверситетский кампус в Тюмени представят на форуме «УТРО» 150
  1. ​Спорт, экология и добрые дела: в Сургуте пройдет «Зеленый марафон» 2491
  2. ​Сажайте по-человечески 2307
  3. ​Родню оставьте дома 2128
  4. Удивительно, что сургутяне проявили такой слабый интерес к застройке ядра центра города. Общественный контроль за этим проектом должен быть тщательным 2091
  5. В квартирах станет очень жарко: в Сургуте проведут температурные испытания тепловых сетей 1797
  6. ​В Сургуте впервые проведут массовый велопарад 1761
  7. ​«Выстраданный малыш»: в Сургуте спасли ребенка с тяжелой патологией 1710
  8. ​«Покупать стоит, если есть возможность»: что происходит с рынком недвижимости в Сургуте этой весной 1691
  9. ​Лилия Соловей: «Более 8 тысяч сургутских выпускников сдадут ГИА и ЕГЭ ‒ все пункты готовы» 1615
  10. В Сургуте возобновили реконструкцию железнодорожного вокзала 1610
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 1-4 мая? // АФИША 8620
  2. ​Центральный рынок Сургута начали реконструировать: к осени обещают обновленную крышу 7440
  3. ​Человеческое пространство 7090
  4. ​Паводок диктует сроки: в Сургуте ускорили строительство набережной Кривули 7024
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-11 мая? // АФИША 5791
  6. ​В Сургуте пошла река Обь // ФОТОФАКТ 5242
  7. ​Куда не проехать 9 мая: власти Сургута сообщили об изменениях перекрытия движения 5237
  8. ​Сургут массово отпразднует 80-летие Победы: шествие «Бессмертного полка», ретро-авто и праздничные концерты 5097
  9. ​Югорчанам запретили держать дома львов, змей и даже сов 4758
  10. В Сургуте отметят День Победы тематическими выставками, мастер-классами и праздничными концертами 4148

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика