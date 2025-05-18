Мэрия Нижневартовска объяснила причину образования «озера» у новостроек на улице Северной

В Нижневартовске жители дома №67 по улице Северной жалуются на большую лужу во дворе, которая за несколько дней превратилась почти в озеро и начала растекаться на дорогу. По их словам, вода прибывает особенно активно по ночам.

«Наше озеро в новостройках Северная, 67 начало переливаться на дорогу и это только за ночь», – пишут обеспокоенные жильцы в телеграм-канале «ЧП в Нижневартовске».

В комментариях на обращения граждан ответила городская администрация: «На участке, о котором идет речь в посте, подтопление талыми водами идет из болота. Подтопление происходит в месте продолжения будущего строительства дороги по улице Героев Самотлора. Ливнеприемные колодцы со своей задачей справляются, вода уходит».

В мэрии также подчеркнули, что ливневые колодцы работают и справляются с отводом воды. Подтоплений жилых домов рядом, по их данным, нет.