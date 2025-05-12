Трое человек попали в больницу после массового ДТП в Нижневартовске

Накануне, 10 мая, в Нижневартовске на улице Интернациональной произошло ДТП с участием семи транспортных средств. По предварительной информации, 36-летний водитель «Toyota» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю «Nissan», которым управлял 53-летний мужчина. В результате произошло столкновение, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«После столкновения «Nissan» изменил направление движения и столкнулся со стоящим во встречном направлении «Hyundai» и автомобилем «ВАЗ». Затем «Hyundai» отбросило на «Kia» и «ВАЗ». Далее отлетевшая деталь «Nissan» попала в «Toyota», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель и 64-летняя пассажирка «Nissan», а также 46-летняя пассажирка «Hyundai».

Всего с 8 по 11 мая сотрудники Госавтоинспекции Югры зарегистрировали десять ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили травмы, в том числе шесть несовершеннолетних.