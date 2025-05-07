В Нижневартовске столкнулись два авто – есть пострадавшие

Накануне, 6 мая, в Нижневартовске произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с «Largus». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«6 мая 2025 года около 11.50 на улице Героев Самотлора, в городе Нижневартовск, 19-летний водитель «ВАЗ», при проезде регулируемого перекрестка налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Largus», под управлением 38-летнего мужчины, движущемуся во встречном направлении», – передают в источнике.

В результате аварии оба водителя получили травмы.