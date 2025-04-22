На набережной Нижневартовска начал разрушаться селфи-мост

Селфи-мост на набережной Нижневартовска, открытый в 2023 году, начал разрушаться − местные жители сообщили о просадке конструкции и отваливающейся плитке.

«На новой набережной весной сильно просел селфи-мост у спуска к Оби. Просадка с правой стороны порядка 2-3 см, и наблюдается разрушение плитки в этом районе. Также снизу видно, что через стену протекает вода, вымывая песок из конструкции. Насколько все серьезно? Оценивать не будем, будем лишь верить, что несущие колонны установлены по всем нормативам», − написали в группе во «ВКонтакте» «Типичный краб Нижневартовск».

Позже мэрия пояснила в соцсетях, что обследование объекта проведут при наступлении теплой погоды. В состав комиссии войдут представители застройщика, городского управления по благоустройству, управления капстроительства и компании «Самотлорнефтегаз». После осмотра определят, почему появились дефекты и как их устранить.