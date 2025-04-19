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Пожилая пара из Нижневартовска за неделю перевела мошенникам более семи миллионов рублей

Пенсионеры из Нижневартовска отдали мошенникам более семи миллионов, думая, что помогают следствию

Пожилая пара из Нижневартовска за неделю перевела мошенникам более семи миллионов рублей
Фото: freepik

В Нижневартовске телефонные аферисты обманом лишили пожилую семейную пару всех сбережений. За неделю пенсионеры перевели мошенникам более семи миллионов рублей, думая, что помогают следствию. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

66-летней женщине позвонили в мессенджере и представились сотрудником мобильного оператора. Под предлогом обновления сим-карты она продиктовала коды из смс. Следом позвонила «сотрудница Госуслуг» и сказала, что пенсионерка только что общалась с мошенниками и теперь ее данные могут использовать для кражи денег.

«Вскоре вартовчанке снова поступил звонок от мнимого представителя спецслужбы, который заверил, что от ее имени деньги уходят в запрещенные организации. Запугав пенсионерку, ей предложили «сотрудничать со следствием». Звонивший соединил ее якобы с сотрудником Центрального банка и рекомендовал выполнять его инструкции. Финансист пояснил, что необходимо все имеющиеся денежные средства обналичить и перевести на «Безопасный счет», – передают в источнике.

Женщина и ее муж поверили в легенду. Следуя указаниям, они в течение семи дней переводили крупные суммы на счета мошенников. Только после разговора с сыном супруги поняли, что стали жертвами обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 12:50, просмотров: 237, комментариев: 0
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