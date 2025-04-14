В Нижневартовске подарок для возлюбленной обернулся уголовным делом

В Нижневартовске полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который вскрыл игровой автомат в супермаркете и унес оттуда 22 мягкие игрушки. Об этом рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

«В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Нижневартовску поступило сообщение о краже игрушек из игрового автомата, установленного в одном из местных супермаркетов. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции осмотрели игровой автомат и изучили видеозаписи с камер наблюдения. Оказалось, что неизвестный мужчина повредил витрину аппарата, набрал 22 игрушки и скрылся из магазина. Сумма ущерба составила 5 500 рублей», – передают в источнике.

Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого. Он признал вину и рассказал, что совершил преступление ради подарка возлюбленной.

Игрушки вернули владельцу автомата, а на молодого человека завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.