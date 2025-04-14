Авария в Нижневартовске закончилась травмами для пассажирки иномарки

Накануне вечером, 12 апреля, в Нижневартовске попытка проехать на красный свет закончилась аварией. Примерно в 19:30 38-летний водитель ВАЗа, проигнорировав сигнал светофора, врезался в Mazda, за рулем которой была 23-летняя девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«За 3 месяца 2025 года по причине проезда на запрещающий сигнал светофора зарегистрировано 11 ДТП, в которых 14 человек получили травмы», − добавили в ГАИ.

Это единственное ДТП, зарегистрированное на окружных дорогах за выходные.