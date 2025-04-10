В Нижневартовске 18-летний парень решил прокатиться на чужой машине и попался на посту ДПС

В Нижневартовске сотрудники Госавтоинспекции задержали угонщика автомобиля «ГАЗ» до того, как хозяин транспорта успел заявить о его пропаже. Об этом сообщили в телеграм-канале «Полиция Югры».

«В ночное время сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Нижневартовску в ходе патрулирования улиц города остановили автомобиль «ГАЗ» для проверки документов. Водитель не смог предъявить требуемое», − говорится в сообщении.

За рулем оказался 18-летний местный житель без водительских прав и документов на машину. По его словам, он возвращался домой после встречи с друзьями, увидел на стоянке незапертую машину с ключами в замке зажигания и решил доехать на ней до дома.

В итоге поездка закончилась возбуждением уголовного дела по статье 166 УК РФ — неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Также составлен административный протокол за вождение в состоянии опьянения лицом, не имеющим водительских прав (ч.3 ст.12.8 КоАП РФ).