В Югре спасли мужчину с редкими поражениями спинного мозга

В окружную больницу Нижневартовска поступил 41-летний мужчина с выраженной слабостью в ногах, болями в пояснице и нарушением работы тазовых органов. После обследования врачи поставили редкий диагноз – острый поперечный миелит. Это воспалительное заболевание спинного мозга встречается в среднем у 1-4 человек на 100 тысяч населения в год, сообщили в телеграм-канале Депздрава Югры.

«Пациенту была назначена пульс-терапия глюкокортикоидами. Первоначально лечение дало положительные результаты, однако вскоре слабость в ногах вернулась. Проведенная противовоспалительная терапия позволила при повторном МРТ диагностировать другую сосудистую патологию – дуральную артериовенозную фистулу нижнегрудного отдела, вызванную неправильным сообщением сосудов в спинном мозге. Для консультации и планирования возможного эндоваскулярного лечения мы связались со специалистами НМИЦН им. Н.Н. Бурденко», – рассказала заведующая неврологическим отделением Ирина Семенова.

Пациента направили в Москву, где ему провели микрохирургическое иссечение артериовенозной фистулы. После операции он вернулся в Нижневартовск для восстановления в неврологическом и реабилитационном отделениях.