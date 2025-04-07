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​В Нижневартовске водитель мусоровоза насмерть сбил пенсионерку

Жительница Нижневартовска погибла под колесами мусоровоза

​В Нижневартовске водитель мусоровоза насмерть сбил пенсионерку
Фото: Госавтоинспекция Югры / t.me

Сегодня, 7 апреля, в Нижневартовске пенсионерку насмерть сбил мусоровоз. По предварительным данным, водитель «МАН» сдавал назад и не заметил пешехода, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«Сегодня, около 11:50 в районе дома №18а на улице Интернациональная в городе Нижневартовск, водитель 1982 года рождения, управляя «МАN», по предварительным данным, при движении задним ходом допустил наезд на женщину, 1943 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи», ‒ указали в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 303, комментариев: 0
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              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
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              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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      object(CList)#333 (5) {
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        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
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        bool(false)
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  }
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