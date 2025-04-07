Жительница Нижневартовска погибла под колесами мусоровоза

Сегодня, 7 апреля, в Нижневартовске пенсионерку насмерть сбил мусоровоз. По предварительным данным, водитель «МАН» сдавал назад и не заметил пешехода, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«Сегодня, около 11:50 в районе дома №18а на улице Интернациональная в городе Нижневартовск, водитель 1982 года рождения, управляя «МАN», по предварительным данным, при движении задним ходом допустил наезд на женщину, 1943 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи», ‒ указали в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.