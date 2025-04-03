В Нижневартовске произошло ДТП с пострадавшим

Накануне, 2 апреля, в Нижневартовске 39-летний водитель «ВАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«2 апреля 2025 года около 11:35 в городе Нижневартовск, 39-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил наезд на стоящее на светофоре транспортное средство «Toyota», – передают в источнике.

В результате аварии пострадал виновник происшествия.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП – два человека получили травмы.