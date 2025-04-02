Гостиница «Аэропорт» в Нижневартовске закрыта за антисанитарию

В Нижневартовске на 80 суток закрыли гостиницу «Аэропорт». Причина ‒ полная антисанитария, а именно: грязные санузлы и номера, отсутствие профилактических вакцинаций и медосмотров у сотрудников, сообщает пресс-служба УФССП России по ХМАО.

«В соответствии с решением суда, организация, управляющий гостиницы, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 80 суток», ‒ говорится в сообщении.

Судебные приставы опечатали вход в помещение. На протяжении всего срока они будут следить за соблюдением решения суда.