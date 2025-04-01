В Нижневартовске мусоровоз сбил пенсионерку, она осталась жива

Накануне, 31 марта, в Нижневартовске 44-летний водитель мусоровоза сбил пожилую женщину. Подробности рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«31 марта 2025 года около 10:32 в городе Нижневартовск, 44-летний водитель «Камаз», по предварительным данным, двигаясь в жилой зоне, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 76-летнюю женщину», – передают в источнике.

Пенсионерка осталась жива, но получила травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП – пострадали четыре человека.