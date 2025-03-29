В Нижневартовске ТЮЗ временно закрылся после проверки

Нижневартовский театр юного зрителя временно не работает — зрительные залы закрыли за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по ХМАО.

«Суд за несоответствие помещений театра нормам противопожарной безопасности, выявленным в ходе проверки, вынес решение о приостановлении деятельности по оказанию исполнительских услуг до устранения всех нарушений. <…> Руководителю организации вручено постановление о приостановлении деятельности, а также предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение решения суда», – говорится в сообщении.

Приставы опечатали и опломбировали двери, ведущие в зрительный зал и складские помещения. На входе в театр появилось объявление о временном прекращении показов спектаклей.

Как уточняется, деятельность театра может быть возобновлена досрочно — после устранения всех нарушений и по решению суда.

«На данный момент деятельность театра осуществляется в формате гастролей и выездных мероприятий в связи с тем, что в ходе проверки здания театра после капитального ремонта приемочной комиссией были выявлены некоторые несоответствия, вследствие чего совершать показы спектаклей в здании театра на данный момент невозможно», – сообщил ТЮЗ в комментариях в соцсетях.