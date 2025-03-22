Власти Нижневартовска утвердили локации для строительства четырех скверов

В этом году в Нижневартовске появятся четыре новых сквера в рамках проекта «Сквер в каждый двор». Их благоустройство обсудили на заседании рабочей группы комитета по городскому хозяйству и строительству городской думы, сообщает 86.ru.

Как сообщил заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Роман Карпов, участки под будущие скверы уже определены:

– За отделом полиции №3 (11 микрорайон, улица Чапаева, 61, 65, 69);

– Возле фонда пенсионного и социального страхования (7 микрорайон);

– Между школой №13 и детским садом №31 «Медвежонок» (7 микрорайон);

– Рядом со школой №11 (5 микрорайон).

На реализацию проекта в городском бюджете заложено 5,7 млн рублей. Эти средства пойдут не только на создание скверов, но и на их дальнейшее содержание.