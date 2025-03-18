В Нижневартовске врачи спасли жизнь парню с тяжелым ранением шеи

В Нижневартовскую окружную клиническую больницу экстренно доставили юношу без сознания с проникающим ранением шеи и сильной кровопотерей. Осмотр показал, что повреждена внутренняя сонная артерия ‒ ключевой сосуд, питающий кровью головной мозг. Разрез охватывал почти половину окружности сосуда, что представляло огромную угрозу для жизни пациента, сообщает Депздрав ХМАО.

Команда врачей, в составе которой были Михаил Котвелиев, Тимур Аседулов, Владимир Христ и анестезиолог-реаниматолог Денис Тухватуллин, действовала слажено и оперативно.

«Мы расширили доступ к сосудам шеи, зафиксировали поврежденную артерию и наложили узловые швы, которые позволили остановить кровотечение. После стабилизации состояния пациента были ушиты поврежденные мягкие ткани», ‒ рассказал Владимир Христ.

Операция прошла успешно. Несколько дней спустя пациента выписали домой в стабильном состоянии для дальнейшего восстановления.