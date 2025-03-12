В Нижневартовске водитель автобуса влетел в «Весту» и спровоцировал ДТП с пострадавшими

Накануне, 11 марта, в Нижневартовске водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «Вестой», которую после удара отбросило на другой автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«11 марта около 14:20 в городе Нижневартовск, 38-летний водитель «Lotos», по предварительным данным, не выдержал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с «Лада Веста», которую от удара отбросило на встречную Ниву», – передают в ГАИ Югры.

В результате аварии 54-летний водитель «Весты» и его пассажиры получили травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП – пострадали пять человек.