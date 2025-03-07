В Нижневартовске силовики провели рейд и выявили нелегалов в фитнес-клубе

В Нижневартовске полиция совместно с Росгвардией провела рейд в фитнес-клубе DDX, расположенном в ТЦ Green Park, и выявила четырех мигрантов, незаконно находящихся в России. Об этом сообщает Муксун.fm.

«В фитнес-клубе DDX действительно проходила проверка при поддержке бойцов Росгвардии. Это был профилактический рейд, цель которого оценить соблюдение требований миграционного законодательства. Но и он принес результаты. Силовики нашли нарушителей среди иностранцев», – передают в источнике.

Нарушители привлечены к ответственности по административным статьям 18.8-18.17 и 19.7 КоАП РФ, а четыре человека – по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ за незаконное пребывание в стране.