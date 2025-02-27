Автобусы в Нижневартовске начнут двигаться равномернее благодаря «умным перекресткам»

На главных перекрестках Нижневартовска начнет работать система автоматического регулирования дорожного движения. Новая технология поможет снизить вероятность «езды парами» автобусов в условиях пробок, сообщает перевозчик «Домтрансавто» в своей группе во «ВКонтакте».

Автобусы отправляются в рейс по расписанию, но из-за пробок нередко догоняют друг друга, создавая «пары» на маршрутах. Новая система «умный перекресток» будет анализировать интенсивность движения с помощью камер и автоматически переключать светофоры, чтобы разгружать дороги.

Ожидается, что эта система позволит общественному транспорту выдерживать равномерную дистанцию и избежать образования дорожных заторов.