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В Нижневартовске улицу залило кипятком из-за порыва трубопровода

Порыв трубопровода затопил перекресток в Нижневартовске

В Нижневартовске улицу залило кипятком из-за порыва трубопровода
Фото и видео: Типичный краб 86 | Нижневартовск

Накануне, 22 февраля, в Нижневартовске на улице 60 лет Октября произошел порыв на сетях теплоснабжения. Об этом сообщает прокуратура ХМАО.

Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, что густой пар затянул перекресток улиц 60 лет Октября и Мусы Джалиля. По словам местных жителей, горячая вода залила дорогу, из-за чего движение было перекрыто. На месте работали коммунальные службы.

Прокуратура Нижневартовска начала проверку действий ресурсоснабжающей организации. В ходе расследования установят причины происшествия и ответственных за аварию.


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Сегодня в 11:40, просмотров: 236, комментариев: 0
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