В Нижневартовске произошло ДТП с участием самосвала и легковушки

Вчера, 6 февраля, в Нижневартовске столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. Авария произошла на регулируемом перекрестке в районе улицы 60 Лет Октября, сообщает пресс-служба ГАИ Нижневартовска.

«29-летний водитель, управляя транспортным средством «Chevrolet Lacetti», на регулируемом перекрестке в районе д. 12А к.2 ст.1 по ул. 60 Лет Октября перед осуществлением маневра «поворот налево», заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем «Sitrak», под управлением 22-летнего водителя, который двигался в попутном направлении по крайней левой полосе», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили в больницу для оказания помощи.