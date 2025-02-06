На жителя Нижневартовска завели уголовное дело за кражу баяна

В ХМАО возбудили уголовное дело на вартовчанина, который украл баян у своей знакомой, чтобы продать его ради собственной выгоды. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», ‒ говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, горожанин приметил баян пока был в гостях у знакомой. Он ввел ее в заблуждение, сказав, что один из его приятелей занимается настройкой музыкальных инструментов.

«Подозреваемый ввел женщину в заблуждение, что у него есть знакомый который занимается настройками и убедил отдать ему музыкальный инструмент. Однако мужчина преследовал иной умысел. Он намеревался продать баян, а вырученными деньгами распорядиться по своему усмотрению, но не найдя потенциальных покупателей оставил его себе», ‒ указали в сообщении.

Баян у злоумышленника изъяли, но владелице его передадут только после проведенных следственных действий. Как оказалось, вартовчанин ранее уже был судим за хищение имущества.