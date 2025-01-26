РЖД подключили вокзал Нижневартовска к сети бесплатного интернета

Железнодорожный вокзал Нижневартовска подключили к сети бесплатного Wi-Fi. Он стал одним из 176 станций, где в 2024 году появился неограниченный доступ в интернет, сообщили в телеграм-канале РЖД.

«В 2024 году к ней подключили 176 станций и вокзалов. В том числе теперь бесплатный Wi-Fi доступен на вокзалах Котлас Южный, Нижневартовск, Лиски и станциях МЦД Новохохловская, Митьково и других», – передают в источнике.

В РЖД отметили, что теперь бесплатный интернет доступен более чем на 400 объектах железнодорожной инфраструктуры.