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​Нижневартовск вошел в число городов с лучшей динамикой качества жизни

В Нижневартовске улучшились здравоохранение, образование и транспорт

​Нижневартовск вошел в число городов с лучшей динамикой качества жизни
Фото: администрация Нижневартовска

В 2024 году Нижневартовск вошел в число лидеров по динамике качества жизни в России, улучшив показатели в сфере здравоохранения, образования и транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

«Нижневартовск существенно улучшил результаты по ряду важных для обычных семей направлений, среди которых «Здоровье», «Образование» и «Мобильность» − в каждом из этих блоков город прибавил от 9 до 12 баллов. Такая оценка формируется как объективными данными, так и результатами опросов людей и может быть востребована управленцами, определяющими лучшие практики для тиражирования, и бизнесом», − отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин.

Согласно данным Индекса, более 75% жителей города регулярно занимаются спортом, а 41% оценивают свое здоровье как хорошее. Каждый третий вартовчанин проходит профессиональную переподготовку или получает среднее/высшее образование.

Город также улучшил ситуацию с общественным транспортом: 99,8% жителей живут в десяти минутах ходьбы от остановки. 68% довольны транспортной системой. В 2024 году на маршруты вышли 80 новых автобусов.

Кроме того, Нижневартовск активно привлекает частные инвестиции. В проекты государственно-частного партнерства вложено около 13 млрд рублей, 95% из которых – частные средства.

«Высокая − более 95% от общего объема − доля частных средств свидетельствует как об интересе предпринимателей к реализации важных для города проектов, так и об активности властей в привлечении инвесторов. В предыдущие годы Нижневартовск неоднократно входил в ТОП-10 городов по активности реализации ГЧП, рейтинг по итогам 2024 года мы представим в течение месяца», − добавил Андрей Самохин.

Напоминаем, индекс ВЭБ.РФ оценивает качество жизни в крупнейших городах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

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Сегодня в 15:24, просмотров: 279, комментариев: 0
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